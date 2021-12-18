Финал Grand Skate Tour по скейтбордингу состоится в Нижнем Новгороде 19 декабря Фото:Саша Котов

Финал соревнований по скейтбордингу первого этапа международного Grand Skate Tour состоится в Нижнем Новгороде в воскресенье, 19 декабря. Об этом сообщает Федерация скейтбординга России.

Турнир проводят под эгидой Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга (World Skate), в нем примут участие более 500 человек из 20 стран

- Первый этап международного Grand Skate Tour уже стал ярким событием в мире скейтбординга и является достойным продолжением юбилейного для Нижнего Новгорода года. Многие спортсмены успели узнать наш город и полюбить его. В финале предстоит определить лучших, но вне зависимости от результатов это будет яркое и красивое мероприятие, способное привлечь к этому виду спорта новых поклонников. Приглашаю всех присоединиться к трансляции, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Примечательно, что участвовать будут и спортсмены сборной России, например, двукратная чемпионка России Ксения Маричева, трехкратная чемпионка России Лилия Суханькова, а также звезды скейтбординга всемирно известных участников Grand Skate Tour, например, американский прорайдер и всемирно известный скейт-фотограф Нестор Джадкинс.

Турнир начнется с полуфиналов в мужском зачете в 13:00, а 16:00 пройдет финал в женском зачете, а в 18:00 - мужской финал. Прямую трансляцию турниру можно будет посмотреть в социальных сетях Федерации скейтбординга России, также соревнования покажут в записи федеральные каналы Матч.Страна и Матч.Планета.