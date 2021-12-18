В Нижегородском кремле заработала бесплатная новогодняя почта Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 17 декабря в Нижегородском кремле заработала бесплатная новогодняя почта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Такую акцию запустил Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области совместно с управлением Федеральной почтовой службы по Нижегородской области. В рамках акции «Новогодний почтовый ящик» нижегородцы могут опустить в почтовый ящик праздничные открытки для родных и близких.

- В этом году Нижний Новгород – Новогодняя столица России. Нас ждут праздничные украшения, яркие мероприятия и сказочные герои. Мы рады создать праздничную атмосферу в туристическом центре Visit Nizhny: любой желающий сможет отправить открытку по всей России из эпицентра празднования Нового года, - уточнил директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Так, почтовый ящик будет работать до 9 января 2022 года в здании туристического центра Visit Nizhny по адресу Кремль, 7А. Нижегородцы и гости города могут купить на месте понравившуюся открытку с местными достопримечательностями или принести собственную. Отмечается, что отправление поздравления в любую точку России будет бесплатной.

Туристический центр Visit Nizhny в праздничные дни будет работать следующим образом: 31 декабря – 10.00–14.00; 1 января — выходной; 2 - 9 января – 10.00–19.00.

Напомним, что новогодний туристический поезд «Морозный» запустят из Нижнего Новгорода в город Бор в декабре.

Так, первый рейс состоится в воскресенье, 19 декабря, в 09:00. Такой необычный маршрут разработал туроператор Нижнего Новгорода при поддержке регионального департамента развития туризма и народных художественных промыслов.

Известно, что всех пассажиров ждет обширная программа. В нее входит посещение фабрики мороженого, прогулка по нижегородским природным дюнам и чаепитие в юрте. Также состоится автобусная обзорная экскурсия по Бору, в ходе которой можно будет увидеть музей боевой славы под открытым небом на площади Победы и храмовый комплекс Сергиевскую слободу.