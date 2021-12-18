30 протоколов за несоблюдение требований по дезинфекции получили ДУКи Арзамаса

С 13 марта 2020 года в Нижегородской области сотрудники полиции и органы власти составили 30 протоколов за несоблюдение требований по дезинфекции жилого фонда в отношении домоуправляющих компании Арзамаса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как уточнили в Госжилинспекции Нижегородской области, сейчас ГЖИ ежедневно контролирует дезинфекцию подъездов в многоквартирных домах.

Так, например, специалисты оценили качество санитарной обработки в жилых домах в Арзамасе: на проспекте Ленина в домах №№186, 188, 190 ежедневно дезинфицируют входные группы, домофоны, лестницы и перила, а также окна, ящики, лифты и пандусы.

- Однако, как показали результаты обследования, не все управляющие компании добросовестно исполняют требования законодательства. В ряде домов дезинфекция не проводилась ни разу. По фактам нарушений будут приняты меры административного воздействия, - уточнил начальник Арзамасского отдела Госжилинспекции Вадим Храмов.

Напомним, что в случае отсутствия санитарной обработки мест общего пользования в жилых домах, жителям Нижегородской области следует обратиться в свою управляющую компанию или в ТСЖ.