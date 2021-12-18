Педагогический "Кванториум" открыли на базе Мининского университета в Нижнем Новгороде 17 декабря

Более 2000 студентов, педагогов Мининского университета в Нижнем Новгороде смогут ежегодно проходить обучение на базе педагогического «Кванториума». Он открылся вчера, 17 декабря 2021 года, и стал одним из 10 педагогических «Кванториумов» в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как уточнили в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, скоро педагогический «Кванториум» станет образовательным ресурсом для всего региона.

- Образовательные пространства такого формата просто необходимы, они создаются не только в педагогических вузах, но и в школах. Это важно, поскольку выпускники педагогического вуза, приходя в школы, должны уметь работать с высокотехнологичным оборудованием, быть готовыми к новой образовательной среде, - уточнила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

В педагогическом «Кванториуме» есть современное оборудование для развития новых цифровых компетенций разных целевых групп: преподавателей, студентов и школьников. Три лаборатории будут функционировать в технопарке: естественнонаучная, технологическая и медиалаборатория. «Кванториум» оснащен лабораторией исследования окружающей среды, альтернативных источников энергии, материалов и инженерных конструкций; учебным роботом-манипулятором и другими образовательными наборами.

Напомним, что 7 сентября 2021 года, в Кстове открылся первый в Нижегородской области школьный «Кванториум». Детский технопарк «Кванториум» создан на базе средней школы №8 с углубленным изучением отдельных предметов.

Как отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, юные кванторианцы смогут изучать здесь: «естественно-научные предметы», «естественные науки», «математика и информатика», «технология». Запланированы и курсы внеурочной деятельности, фестивали и конкурсы. На новое оборудование для технопарка, ремонт и организацию образовательного пространства направлено потратят 21 млн рублей из бюджета.

Как заявил директор АНО ДПО «Центр новых форм развития образования» Андрей Наумов, Нижегородская область уже выиграла дополнительный федеральный конкурсный отбор и до 2024 года в регионе появится еще 4 новых школьных «Кванториума». А в 2022 году в стране откроются еще 30 педагогических «Кванториумов».