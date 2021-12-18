Свет отключили на пяти улицах в Нижнем Новгороде 18 декабря

В субботу, 18 декабря, на пяти улицах Нижнего Новгорода ожидается плановое отключение электроэнергии. Причиной отключения станут работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без света с 09:00 до 18:00 останутся жители Сормовского района. Отключения затронет тех, кто проживает на улицах Магнитная (№1-10), Торфяная (№2-18), Болотная (№11), Кузьмина (№1а,3,4,5,6,7), 8 Марта (№1).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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