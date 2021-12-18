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Общество18 декабря 2021 7:28

Форум народного единства пройдет в Нижнем Новгороде 20 декабря

На форуме обсудят актуальные вопросы этнокультурного развития народов России
Екатерина КУРГУЗОВА
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В понедельник, 20 декабря, в Нижнем Новгороде на Нижегородской ярмарке пройдет Форум народного единства. Об этом сообщает министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области. Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

Так, мероприятие посвящено актуальным вопросам и проблемам этнокультурного развития народов России, обмену опытом в сфере разработки и реализации моделей государственной национальной политики, развитию диалога государства, некоммерческих организаций, средств массовой информации в указанной сфере, а также вопросам противодействия проявлениям национального и религиозного экстремизма.

В мероприятии примут участие руководители федеральных и региональных органов власти, правоохранительных органов, национально-культурных общественных объединений, российские теоретики и практики в области этноконфессиональных отношений, ученые разных регионов России.

В рамках форума пройдут пленарное заседание, круглые столы и семинары.

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