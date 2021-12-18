100 снеговиков слепили нижегородцы в парке имени А.С.Пушкина в Советском районе Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

100 снежных фигур слепили нижегородцы в парке имени А.С.Пушкина в Советском районе. В парке прошел «Фестиваль снеговиков». Об этом сообщает районная администрация.

Так, в мероприятии приняли участие более 150 местных жителей, школьников и воспитанников дошкольных учреждений. В парке появились разнообразные фигуры, например, снеговик-хоккеист, снеговик-почтальон, снеговик-шахматист и снеговик-800. Также нижегородцы слепили из снега героев сказок и новогодних мультфильмов.

- В конкурсе на лучшего снеговика приняли участие 17 школ, 29 детских садов и 3 структурных подразделения детских садов. Ребята создавали целые снежные композиции, украсили деревья снежинками и мишурой. Итоги фестиваля будут подведены до 24 декабря», - рассказала начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации Советского района Татьяна Орлова.

В этот день в парке прошла акция «Поздравь родного человека» - нижегородцы общались по телефону с настоящими Дедом Морозом и Снегурочкой. В ходе мероприятий играла новогодняя музыка, которая создавала праздничное настроение детям и взрослым.

Отмечается, что главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь начнет работать большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». В праздничном шоу примут участие именитые фигуристы и участники проекта «Ледниковый период» Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Екатерина Боброва, Максим Шабалин, Оксана Домнина, Роман Костомаров и Евгения Медведева. Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что 68 катков и хоккейных коробок откроются зимой 2021 гола в Нижнем Новгороде.

В списке не только дворовые катки и хоккейные коробки, но и крупные ледовые площадки, такие как «Катушка», «Спорт Порт», ледовая арена стадиона «Труд», каток на «Динамо». В каждом районе города нижегородцы смогут найти места для катания на коньках и веселого времяпрепровождения.

Также напомним, что город к Новому году украсят более 155 елей. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.