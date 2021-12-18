Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 6:17

Дни профориентации пройдут в Дзержинске 22 и 29 декабря

Соискатели получат рекомендации по выбору вида деятельности и помощь в составлении резюме
Екатерина КУРГУЗОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Дни профессиональной ориентации пройдут в городе Дзержинске Нижегородской области 22 и 29 декабря в центре занятости населения. Об этом информирует региональное управление по труду и занятости населения.

– День профессиональной ориентации "Стратегия поиска работы" проводится для граждан, признанных безработными. На вопросы о правах безработных граждан, порядке и условиях начисления пособия по безработице ответит профессиональный юрист, – добавили в ведомстве.

В ходе мероприятия для присутствующих проведут групповую консультацию с профессиональным психологом, где можно будет обсудить смену направления сферы деятельности, вопросы трудоустройства и профессионального развития.

– Психолог поможет определить уровень стресса, притязаний и при необходимости предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики, – заверили в управлении по труду и занятости населения. – Карьерный консультант центра занятости поможет составить резюме, а также предоставит рекомендации для успешного прохождения собеседования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!