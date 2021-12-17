Нижегородская область возглавила рейтинг российских регионов по ремонту дорог в 2021 году

Второе место в рейтинге заняла Московская область, а третье - Волгоградская. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская область заняла первое место в России по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального правительства. По итогам 2021 года в регионе было отремонтировано 5818,9 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Все дорожные работы, запланированные в этом году по нацпроекту, в настоящее время завершены.

Следом за Нижегородской областью в рейтинге расположилась Московская – там за этот год отремонтировали 5331,7 тысяч квадратных метров дорог. На третьем месте расположилась Волгоградская область, где отремонтировали 5102,9 тысяч квадратных метров дорог.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, таких результатов удалось достичь благодаря заранее проведенным аукционам. Подрядчики получили возможность своевременно закупить материалы, подготовить технику и выйти на объекты, как только позволит погода.

- Хочу поблагодарить за поддержку правительство России. Оперативное и качественное взаимодействие помогает в максимально сжатые сроки принимать дополнительные решения о наращивании темпов дорожного ремонта, - добавил он.

К 2024 году доля дорог региона, соответствующих нормативному состоянию, должна составлять не менее 40,52%, а в границах нижегородской агломерации – не менее 85%.