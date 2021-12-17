Кредитный портфель ВТБ в Нижегородской области составил 108 млрд рублей

По итогам работы ВТБ в Нижегородской области за 9 месяцев 2021 года общий кредитный портфель подразделения достиг 108 млрд рублей, показав прирост с начала года на 14%. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 октября составил 151,7 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 15%.

Розничный кредитный портфель на 1 октября 2021 года достиг 63,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 18%. Половина его объема – 33,1 млрд рублей - приходится на ипотеку (плюс 15% к началу года). За январь – сентябрь текущего года на четверть, до 25,5 млрд рублей вырос портфель кредитов наличными. Портфель автокредитов на отчетную дату достиг 3 млрд рублей (+10% к началу года), портфель кредитных карт увеличился на 12% и составил 1,7 млрд рублей.

Всего за январь – сентябрь ВТБ предоставил жителям Нижегородской области 25,7 тысяч кредитов на общую сумму порядка 24,8 млрд рублей, что на 38% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Из них – более 13,8 млрд рублей – это кредиты наличными (+ 62% к результату 9 месяцев прошлого года), 11 млрд рублей – ипотека (+15%) и порядка 1,5 млрд рублей - автокредиты (+14%).

Значительный рост достигнут в сегменте привлеченных средств населения. Ресурсный портфель физлиц подразделения за отчетный период вырос на 19% и на 1 октября превысил 116,7 млрд рублей. Из них 81,5 млрд рублей - это депозиты, прирост с начала года – 13%. Портфель инвестиционных продуктов, увеличившись с начала года на треть, достиг 35,2 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель подразделения на 1 октября составил 44,6 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 9%. Больше половины объема в портфеле составляют кредиты клиентам среднего и малого бизнеса – 27,7 млрд рублей (+8% за отчетный период). В структуре портфеля кредитов СМБ значительную долю занимают строительство жилой и коммерческой недвижимости (43%) и торговля (11%). Портфель кредитов клиентам крупного бизнеса за 9 месяцев этого года вырос до 16,9 млрд рублей, показав рост на 12%.

Портфель привлеченных средств корпоративного бизнеса за январь-сентябрь 2021 года увеличился на 5%, до 34,9 млрд рублей. Гарантийный портфель на отчетную дату составил 33 млрд рублей (+4% к началу года).