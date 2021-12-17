Маргарита Красилевская вновь избрана председателем избиркома Нижегородской области

Первое организационное заседание избирательной комиссии Нижегородской области в обновленном составе состоялось 17 декабря. Как сообщает облизбирком, в рамках этого заседания тайным голосованием избрали председателя, заместителя председателя, секретаря комиссии и членов комиссии на постоянной штатной основе.

- На должность председателя избирательной комиссии Нижегородской области нового созыва Центральной избирательной комиссией Российской Федерации единогласным решением предложена кандидатура Маргариты Юрьевны Красилевской, -говорится в сообщении.

В организационном заседании приняли участие 14 членов комиссии с правом решающего голоса, которые были назначены указом главы региона от 18 ноября текущего года. Срок действия их полномочий истекает в 2026 году.