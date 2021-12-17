Ограничение парковки на улицах Нижнего Новгорода продлили до 15 марта

В связи с проведением снегоуборочных работ в Нижнем Новгороде продлили запрет парковки на целом ряде улиц. Ограничение будет действовать до 8:00 15 марта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
- На подъездах будут установлены информационные аншлаги, - предупредили в городской администрации. - В связи с этим специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Напомним, ночью и днем 18 декабря в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается сильная гололедица и сохранятся отложения мокрого снега на дорогах и на деревьях. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.
КОНКРЕТНО
На каких улицах будет запрещена парковка?
• на пл. Минина и Пожарского
• ул. Минина
• ул. Варварской
• ул. Алексеевской
• ул. Октябрьской
• ул. Грузинской
• ул. Ошарской
• ул. М. Горького
• ул. Ильинской
• ул. Пискунова
• ул. Звездинка
• пл. Горького
• пл. Свободы
• Нижневолжской набережной
• Верхневолжская набережной
• наб. Федоровского
• ул. Почаинская
• ул. Рождественской
• Георгиевскому съезду
• ул. Заломова
• ул. Большая Печерская
• ул. Ульянова (на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова)
• ул. Студеной
• Зеленскому съезду
• набережной Лыковая Дамба
• ул. Маслякова
• ул. Ковалихинской
• пл. Лядова
• пл. Сенной
• ул. Большой Покровской
• ул. Суетинской
• ул. Ванеева
• Чернопрудскому переулку
• ул. Стрелка
• Волжской набережной
• ул. Совнаркомовской
• ул. Самаркандской
• ул. Керченской
• ул. Бетанкура