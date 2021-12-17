Ограничение парковки на улицах Нижнего Новгорода продлили до 15 марта

В связи с проведением снегоуборочных работ в Нижнем Новгороде продлили запрет парковки на целом ряде улиц. Ограничение будет действовать до 8:00 15 марта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- На подъездах будут установлены информационные аншлаги, - предупредили в городской администрации. - В связи с этим специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ночью и днем 18 декабря в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается сильная гололедица и сохранятся отложения мокрого снега на дорогах и на деревьях. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

КОНКРЕТНО

На каких улицах будет запрещена парковка?

• на пл. Минина и Пожарского

• ул. Минина

• ул. Варварской

• ул. Алексеевской

• ул. Октябрьской

• ул. Грузинской

• ул. Ошарской

• ул. М. Горького

• ул. Ильинской

• ул. Пискунова

• ул. Звездинка

• пл. Горького

• пл. Свободы

• Нижневолжской набережной

• Верхневолжская набережной

• наб. Федоровского

• ул. Почаинская

• ул. Рождественской

• Георгиевскому съезду

• ул. Заломова

• ул. Большая Печерская

• ул. Ульянова (на участке от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова)

• ул. Студеной

• Зеленскому съезду

• набережной Лыковая Дамба

• ул. Маслякова

• ул. Ковалихинской

• пл. Лядова

• пл. Сенной

• ул. Большой Покровской

• ул. Суетинской

• ул. Ванеева

• Чернопрудскому переулку

• ул. Стрелка

• Волжской набережной

• ул. Совнаркомовской

• ул. Самаркандской

• ул. Керченской

• ул. Бетанкура