След животного обнаружили на кирпичной XVI века в Нижегородском кремле

След на старинной кирпичной кладке. Фото:@kremlin_nn

Кирпич с отпечатком лапы животного нашли в Нижегородском кремле на глубине 4 метра под землей. Об этом сообщили сотрудники музея «Нижегородский кремль» на его официальной странице в Instagram.

-На кирпичной кладке 16 века обнаружен загадочный след животного. Чтобы точно определить кому принадлежит отпечаток из прошлого необходимо специальное исследование, - говорится в сообщении.

Пока исследование еще не проведено, нижегородцам предлагают высказать предположения по поводу того, какое животное могло оставить этот след. В комментариях к записи уже есть парочка разнообразных версий:

- Un oso (медведь, прим.) – предположила путешественница @insolasato94;

- Собака, - считает экскурсовод Мария Молодцова.

Исследование находки поможет узнать больше о жизни людей того времени, особенно если окажется, что след принадлежит какому-то редкому для нашей полосы животному.

Напомним, в областном центре запустили квест «Тайны и подземелья Нижегородского кремля».