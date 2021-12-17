В Дзержинске прогнозируют настоящую предновогоднюю погоду

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные в Дзержинске ожидается умеренный снегопад с дневной температурой до -6 градусов. Похолодание до -20 ожидается со вторника 21 декабря, умеренный снегопад при этом продолжится.

В преддверии новогодних праздников МБУ «Город» активизировало работу по установке городских елок. Установлены и наряжены елки на площади Ленина перед Дворцом детского творчества и у театра Драмы. Новогодние елки в Центральном парке и на Утином озере появятся на следующей неделе. Заканчивается монтаж главной городской ели у здания администрации. С 15 декабря здесь же начали строить большую снежную горку, которая будет полностью готова на следующей неделе. Площадка и ступени горки представляют собой деревянную конструкцию, а остальная часть выполнена из утрамбованного снега, специально для этого привезенного на центральную площадь.

Работу по поддержанию городских дорог в надлежащем виде в круглосуточном режиме ведет снегоуборочная техника, об этом на очередном заседании оперативного штаба руководство МБУ «Город» и представители подрядных организаций доложили заместителю главы города Денису Дергунову.

С 13 декабря на улицах днем работает 48 единиц техники, в ночную смену – 30 единиц. Остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам и общественные пространства были очищены от снега силами 108 дворников. Кроме того, на расчистке дворов со стороны управляющих компаний задействовано 28 единиц техники и 287 дворников.

«Уборка снега в Дзержинске не прекращается. С 14 декабря по сегодняшний день из города вывезено 7300 кубометров снега. В связи с температурой около 0 градусов идет активное образование сосулек, подтаявшие снежные массы на скатных крышах представляют опасность для пешеходов. Поэтому не прекращается и очистка кровель, - отметил Денис Дергунов. - На сегодняшний день самая активная и масштабная работа по очистке от снега проведена в парке «Утиное озеро». В ближайшее время будет полностью расчищена парковка парка. Еще остаются нерасчищенными дорожки в дальней части Центрального парка со стороны улицы Октябрьской. Дирекции парков была поставлена задача в максимально сжатые сроки привести вверенную территорию в полный порядок».

Очистка кровель также производится силами управляющих компаний, для этого задействовано 3 автовышки и 56 человек. Для борьбы с гололедицей проезжие части дорог и пешеходные зоны обрабатываются реагентами и песко-соляной смесью, которой за минувшую неделю в городе было израсходовано более 1000 тонн.

Просим автомобилистов быть внимательными на дорогах, выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим и увеличить дистанцию с впереди идущим транспортом.