Сильная гололедица ожидается в Нижнем Новгороде 18 декабря

Ночью и днем 18 декабря в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается сильная гололедица и сохранятся отложения мокрого снега на дорогах и на деревьях. Соответствующее экстренное предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В связи с этим спасатели рекомендуют нижегородцам подготовить малоскользящую обувь и передвигаться по улице крайне осторожно, - предупредили в региональном ГУ МЧС. – Ни в коем случае не стоит перебегать дорогу вблизи движущегося транспорта, вы можете поскользнуться и упасть под колеса.

По данным специалистов, в это время стоит держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, так как лед может быть на любых открытых поверхностях. Также в этот период стоит ограничить использование личного транспорта.