Новые колокола для звонницы собора Александра Невского освятили в Нижнем Новгороде

Новые колокола. Фото: Александр Чурбанов

Церемония освящения колоколов для звонницы Александро-Невского кафедрального собора состоялась в Нижнем Новгороде в пятницу, 17декабря.

Чин освещения колоколов совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Эти два колокола весом 2,4 и 4,8 килограмма были изготовлены Ярославской области на заводе братьев Шуваловых. Они подобны тем колоколам, что изначально были установлены в храме в XIX веке, но были утрачены.

В мероприятии принял участие глава региона Глеб Никитин. Он отметил, что юбилейный год подходит к концу, но работы по украшению горда и восстановлению святынь продолжаются.

- Сегодняшнее событие – один из финальных этапов восстановления храма, которое продолжалось долгие годы. Это огромная работа и символично, что завершается она в год 800-летия Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского. Мне хочется поблагодарить митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и всех, кто участвовал в возрождении храма, - сказал губернатор.

В свою очередь, митрополит поздравил всех присутствующих с этим событием и напомнил, что раньше соборный храм на Стрелке во всей своей полноте освящал пределы Нижнего Новгорода своим звоном, но в XX веке святыни были уничтожены.

- В юбилейный год для нашего города и в год 800-летия со дня рождения великого сына русской земли святого благоверного великого князя Александра Невского мы завершаем программу воссоздания тяжелых колоколов нашего кафедрального собора. Ничто не предвещало, что мы в скором времени достигнем таких больших результатов. Но что невозможно человеку, возможно Богу. Если Господь нас благословляет, то все благоустраивается и благоукрашается, - заметил он.

На новых колоколах собора изображены князь Александр Невский, святая равноапостольная Мария Магдалина, святитель Николай Чудотворец, а также преподобный Макарий Желтоводский и Унженский. Эти колокола будут установлены на свободной звоннице собора. Таким образом, набор колоколов будет полностью укомплектован.