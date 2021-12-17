Частный дом сгорел дотла в Нижнем Новгороде сегодня утром

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Частный дом горел в Нижегородском районе областного центра утром 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

О пожаре в доме №364 по улице Слобода Подновье стало известно в 8:21. Ра место происшествия прибыли 40 человек личного состава МЧС и 9 пожарных машин. К этому моменту дом уже был полностью охвачен огнем.

- Пожарно-спасательные подразделения работали по недопущению распространения огня на соседнее строение. В 09.16 пожар локализован, а в 09.59 полностью ликвидирован на площади 60 квадратных метров, - подчеркнули в пресс-службе.

В результате пожара никто не пострадал, погибших нет. Благодаря слаженной работе пожарных удалось предотвратить распространение пламени на стоящие рядом здания. Причина возгорания пока не установлена.

Напомним, 25 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на улице Надежды Сусловой.