Экс-начальника участка коммунальной компании осудят из-за гибели рабочих в Балахнинском районе

Несчастный случай произошел в поселке Гидроторф. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Экс-начальника участка коммунальной компании обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое привело к гибели двоих работников в Балахнинском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как установили следователи, несчастный случай произошел 3 августа около одного из домов улице. Административной рабочего поселка Гидроторф.

- При выполнении работ в канализационном коллекторе два слесаря аварийно-восстановительных работ неожиданно потеряли сознание. 36-летний мужчина скончался на месте, а его 57-летний напарник - в городской больнице, -рассказали в пресс-службе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Результаты судмедэкспертизы показали, что мужчины погибли, отравившись смесью газов. Следователи полагают, сто обвиняемый не обеспечил безопасные условия труда для своих работников. Работы в коллекторе должны проводить трое или более рабочих. Все они должны иметь противогазы и страховку.

Обвиняемый частично признал вину. После этого инцидента мужчину уволили с занимаемой должности. Сейчас он дожидается суда, расследование завершено.