На крупнейшей водопроводной станции Нижнего Новгорода запущен современный метод очистки воды

С 25 ноября этого года на крупнейшей водопроводной станции Нижнего Новгорода один из важнейших этапов водоочистки – хлорирование – ведется по самым современным технологиям. На Ново-Сормовской водопроводной станции Нижегородский водоканал запустил в пуско-наладочном режиме технологию обеззараживания речной воды. Она проводится с помощью мембранных биполярных электролизеров, что позволило уйти от использования жидкого хлора. Работу нового оборудования проверил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков в ходе инспекционной поездки отметил, что до последнего времени на станции использовался классический способ обеззараживания воды с помощью жидкого хлора, являющегося опасным веществом.

- Старая станция обеззараживания была введена в эксплуатацию 27 лет назад и по классификации относилась к опасным объектам, - рассказал Павел Александрович. – Оборудование устарело, требовало ежедневного ухода и большого количества персонала. А так как Нижегородский водоканал последовательно модернизирует свои водопроводные станции, было принято решение в рамках инвестиционной программы заменить утратившие актуальность способы обеззараживания на передовые. Новая станция полностью автоматизирована, ее работа строится на основе мембранных биполярных электролизеров.

Экологически безопасный способ очистки с помощью мембранных электролизеров востребован во многих городах Европы, а в России внедряется сравнительно недавно и его пока используют не часто.

Юрий Шалабаев отметил важность запуска такого объекта на Ново-Сормовской водопроводной станции, так как она обеспечивает питьевой водой практически всю заречную часть Нижнего Новгорода, за исключением Автозавода и части Ленинского района.

- Главное преимущество внедренной технологии в том, что Водоканал уходит от жидкого хлора, который является опасным веществом, в качестве исходного материала для новой станции используется обычная поваренная соль высшего качества «Экстра», она нетоксичная и пожаро- и взрывобезопасна, - пояснил Юрий Владимирович. – Соль, проходя необходимые технологические процедуры, выделяет хлор, который обладает повышенными бактерицидными свойствами, а его действие более длительно. Соответственно безопасность и качество воды повышаются. Учитывая численность населения, которое обслуживает данная станция, вопрос крайне важный.

Справка:

Ново-Сормовская водопроводная станция является самой мощной водопроводной станцией в Нижнем Новгороде. Введена в эксплуатацию в 1958 году. Станция обеспечивает подачу воды в большую часть заречной части города, в Сормовский, Московский, Канавинский, частично Ленинский и Автозаводский районы. Проектная производительность станции — 380 000 м3/сутки, фактическая — 267 000 м3/сутки. Водозаборные сооружения расположены на реке Волга, в 13 км выше устья реки Ока.