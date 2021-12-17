Глава Дзержинска определил предварительные работы в учреждениях образования на 2022 год

15 декабря в эфире программы «Говорит Дзержинск» глава города Дзержинска Иван Носков объявил о продолжении ремонтной кампании в социальных учреждениях города в 2022 году. Как сообщил глава Дзержинска, работы разного уровня сложности запланированы во всех школах и детских садах города, а также в пяти учреждениях дополнительного образования.

«В уходящем году мы постарались закрыть ключевые проблемы каждого учреждения, требовавшие решения в первую очередь. Ремонтная кампания прошла очень активно, есть наглядные результаты, благодарности от педагогов, родителей и учеников. И мы продолжим в том же темпе в 2022 году. Охватим новые учреждения и вернемся в те, где шли работы в 2021-м, но уже с другими задачами. Как уже говорил, в следующем году особое внимание планируем уделить ремонту пищеблоков в школах и обновлению пришкольных территорий», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков после принятия бюджета городской Думой.

В пяти школах города в 2022 году будет проведен капитальный ремонт и обновление технологического оборудования школьных столовых общей стоимостью почти 17,5 млн рублей. Среди учреждений, где пройдут работы, – школы №№ 9, 12, 16, 22 и 40. В пищеблоках и обеденных залах будут заменены сантехника и инженерные сети, заполнение оконных и дверных проемов, также будет выполнена отделка стен, пола и потолка. Для приготовления более качественных и полезных завтраков и обедов будут приобретены электроплиты, жарочные шкафы, холодильники, мармиты, картофелечистки, тестомесы, мясорубки и пр.

Также в некоторых школах масштабные работы запланированы на прилегающих территориях. В школе № 70 в 2022 году планируется начать благоустройство спортивной площадки. Среди основных работ, включенных в проект, – обустройство площадки для занятий легкоатлетическими видами спорта, волейбольной и баскетбольной площадок, секции для прыжков в длину, полосы препятствий и беговых дорожек с резиновым покрытием, а также асфальтировка территории.

Дополнительно глава Дзержинска Иван Носков дал поручение в 2022 году отремонтировать входную группу и благоустроить подъездные пути в школе № 4, а в школе №34 провести ремонт асфальтового покрытия стадиона и спортивных площадок.

В целях безопасности более чем в 20-ти школах будет частично заменена автоматическая пожарная сигнализация, в учреждениях дополнительного образования начнется установка стационарных металлоискателей, а все детские сады будут оснащены ручными пожарными извещателями. Также в детских садах продолжится ремонт ограждений, декоративный ремонт внутренних помещений и асфальтирование территорий.