Омбудсмен Оксана Кислицына высказалась о работе региональных властей на Днях Нижегородской области в Совфеде

Нижегородский омбудсмен Оксана Кислицына приняла участие в Днях Нижегородской области в Совете Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

Оксана Кислицына отметила, что ее впечатлили масштабы работы, которую делегация региона проделала в интересах нижегородцев.

- Губернатор Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания Евгений Люлин очень достойно представили инициативы, направленные на социально-экономическое развитие Нижегородской области. И хотя сенаторы высоко оценили уже реализованные проекты и обещали дальнейшую поддержку, я в очередной раз убедилась, как непросто привлекать федеральные деньги в регион. Полагаю, что результаты от прошедшего мероприятия мы все ощутим в ближайшее время, и они сделают нашу жизнь более комфортной, - заметила она.

Отметим, Дни Нижегородской области проходят в Совете Федерации на этой неделе. Нижегородскую делегацию возглавляют глава региона Глеб Никитин и председатель ЗС НО Евгений Люлин.