Алексей Колбасин. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Полковник юстиции Алексей Колбасин назначен заместителем руководителя СУ СКР по Нижегородской области. Соответствующий приказ от 9 декабря 2021 года подписал председатель СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Про Алексея Колбасина известно, что в2000 году он окончил Уральскую государственную юридическую академию, а в 2008-2013 годах руководил следственным отделом по Екатеринбургу. В 2013 году был назначен заместителем руководителя СУ СКР по Свердловской области. Имеет награды за успехи по службе.

- Приказами Председателя Следственного комитета Российской Федерации награждён медалями «За безупречную службу» III и II степени, также отмечен Почётной грамотой Председателя СК России, награждён именным оружием, - говорится в сообщении.

Нового заместителя главы регионального СУ СКР представили коллективу в ходе совещания. Руководитель регионального СУСКР вручил ему символический портфель и пожелал успеховв работе.