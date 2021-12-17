Как списать пени при оплате долга и получить 2022 рубля на лицевой счет?

Гарантирующий поставщик напоминает клиентам – физическим лицам: успейте принять участие в акции «Новогодний кешбэк»! Всем участникам акции, которые в полном объеме оплатят задолженность, «ТНС энерго НН» спишет пени (кроме начисленных по решению суда). Помимо этого, победители акции смогут получить 2022 рубля на лицевой счет и оплачивать этими деньгами электроэнергию в 2022 году.

Как принять участие?

1. Вовремя и полностью оплатить счет от «ТНС энерго НН» за ноябрь 2021 года, который пришел в начале декабря;

2. Передать показания расчетного счетчика до 25 декабря;

3. А также выполнить одно или несколько следующих условий:

• подключить электронную квитанцию,

• погасить задолженность, если она имеется,

• внести рекомендуемый платеж за декабрь (он будет указан в одноименной графе в квитанции).

Акция продлится до 31 декабря 2021 года. Принять участие в ней могут клиенты-физические лица. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел. 111 участников акции получат 2022 рубля на лицевой счет в феврале 2022 года. Подробнее – на сайте nn.tns-e.ru.