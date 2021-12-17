Два этапа строительства IV очереди обхода Нижнего Новгорода выполнены на 60%

Строительство обхода Нижнего Новгорода. Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Готовность 1 и 3 этапов строительства IV очереди обхода Нижнего Новгорода составляет 60%, сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород. Так, на 467-468 километрах автодороги построена разворотная петля, созданы две площадки для отдыха, укреплены откосы.

На всем 7-километровом участке выложен нижний слой дорожного покрытия. Сейчас все запланированные работы завершены, но в следующем году с наступлением подходящих погодных условий здесь уложат асфальт.

Участок федеральной трассы планируют полностью подсветить. В настоящее время установлено 406 из 610 фонарных столбов.

- Для пропуска воды под дорогой и её отвода с проезжей части построили 14 из 16 запланированных водопропускных труб. Также обустроено порядка 80% водоотводных лотков, общая протяженность которых составит 2,2 км. В целом работы по реконструкции и строительству основного хода автодороги выполнены на 70%, - говорится в сообщении.

Продолжается строительство развязки на 473 километре трассы. Сейчас готовность объекта оценивается в 65%. На крайних опорах будущего путепровода размещены железобетонные плиты. Рабочие готовятся монтировать балки пролетного строения. Параллельно ведутся работы по устройству съездов с путепровода. Также здесь готовят фундамент для шумозащитных экранов.

Также известно, что на 60% готов мост через реку Алферовку. Рабочие укрепили берег, устроили подходы к мосту. В следующем году здесь будут устанавливать пролетные строения.