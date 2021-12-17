Ледяной дождь ожидается в Нижнем Новгороде 17 декабря. Фото: Михаил РЯБИКОВ

Ледяной дождь прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде и местами по области 17 декабря. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- До конца дня и вечером ожидается отложение мокрого снега, гололед, ледяной дождь, - говорится в сообщении.

Спасатели напоминают, что в такую погоду лишний раз лучше не выходить из дома, особенно пожилым людям. Передвигаться по скользким тротуарам нужно осторожно, наступая на всю подошву. Проходя вдоль зданий, держитесь подальше от стен, поскольку с крыши могут упасть сосульки или сойти снег.

Минувшей ночью Нижний Новгород буквально завалило снегом. Сильная метель продолжалась всю ночь, и утро встретило нижегородцев большими сугробами и сказочной красоты заснеженными деревьями.