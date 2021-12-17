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Общество17 декабря 2021 5:41

Свет отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 декабря

Отключения связаны с плановыми работами
Валерия МУРОМЦЕВА
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Электроэнергию отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 декабря. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В частности, в Нижегородском районе без света останутся жители дома №16а по улице Минина. Электричество отключат в 9:00, его подача возобновится лишь в 17 часов.

В Московском районе не будет электроэнергии в доме №23 по проспекту Героев. Свет отключат почти на целый день, с 9 до 17 часов, поэтому рекомендуем жильцам указанного дома заранее зарядить гаджеты.

Отключение света в обоих случаях связано с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.