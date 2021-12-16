Трём лучшим нижегородским врачам вручили премию имени Бориса Королёва

Трём лучшим врачам Нижегородской области вручили Премию имени выдающегося российского кардиохирурга, академика Бориса Королёва. Торжественная церемония прошла в Нижегородской областной клинической больнице имени Н.А.Семашко сегодня, 16 декабря. Лауреатов премии поздравляли губернатор региона Глеб Никитин и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Премии удостоились: замглавврача по медицинской части, врач-кардиолог городской клинической больницы №13 Автозаводского района Светлана Ботова, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению областной специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А.Королёва Антон Закревский, замглавврача по медицинской части городской клинической больницы №5 Нижегородского района Ирина Петелина.

В нижегородском правительстве напомнили, что премию имени Бориса Королёва вручают трём лучшим врачам региона каждый год.

По мнению Мелик-Гусейнова, вручение премии – это один из способов сказать спасибо медикам, которые почти два года, пока длится пандемия коронавируса, совершают профессиональные подвиги ежедневно.

– У врачей не бывает праздников – медицина работает ежедневно и круглосуточно, – сказал министр. – Поэтому любое доброе упоминание о враче, о медицинской организации, любая премия, медаль, орден – это всегда большой праздник для коллектива.