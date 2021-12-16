Борские теплицы проведут внутреннюю проверку из-за жалоб местных жителей. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Руководство «светящихся» борских теплиц проведет внутреннюю проверку влияния работы комбината на окружающую среду из-за жалоб местных жителей. Об этом журналистам сообщил руководитель ООО «ТК Нижегородский» Игорь Почечуев в ходе пресс-тура 16 декабря.

- Несмотря на то, что к нам нет претензий ни у Роспотребнадзора, ни у природоохранной прокуратуры, ни у каких-либо других контролирующих органов, мы как социально ответственная компания инициировали внутреннюю проверку. Сейчас мы заключаем контракт с компанией, которая будет этим заниматься и, думаю, результаты будут известны в январе-феврале 2022 года, - пояснил Игорь Почечуев.

Напомним, агрокомбинат был запущен в эксплуатацию в сентябре 2021 года, и перед этим в тестовом режиме лампы работали на полную мощность, из-за чего теплицы освещали всю округу, в том числе и облака – оранжевое зарево особенно хорошо видно с противоположного берега, на котором находится Нижний Новгород.

От жителей Бора, где и расположен комбинат, стали поступать многочисленные жалобы, связанные с ночным свечением, появлением насекомых, которые летят на свет, излишним шумом и вибрацией и даже перебоями в водоснабжении. Чтобы развеять слухи и ответить на вопросы местных жителей, руководство тепличного комплекса пригласило их на экскурсию.