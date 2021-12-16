Директор «светящихся теплиц» пригласил жителей Бора на экскурсию

Руководитель ООО ТК "Нижегородский" Игорь Почечуев. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Руководство борских теплиц, из-за свечения которых всё местное население потеряло покой, пригласило жителей окрестных населенных пунктов на экскурсию. Об это журналистам сообщил директор тепличного комплекса «Нижегородский» Игорь Почечуев в ходе пресс-тура 16 декабря.

- Чтобы развеять слухи и сомнения местных жителей, мы готовы пригласить их на экскурсию на комбинат, чтобы они могли увидеть всё своими глазами и получить ответы на интересующие их вопросы. Мы всё покажем, объясним, - заявил Игорь Почечуев.

Он отметил, что компания направила соответствующее письмо в борскую администрацию с тем, чтобы ответственные лица могли сформировать список желающих посетить тепличный комплекс. Попасть туда сможет любой желающий, однако группа визитеров должна насчитывать не более 20 человек.

Также Игорь Почечуев выразил обеспокоенность большим количеством фейков в интернете, связанных с работой комбината. Например, слухи о том, что живущие рядом люди умирают от рака и прочее.

Ранее сообщалось о том, что лидер нижегородских коммунистов Владислав Егоров направил в региональную прокуратуру запрос с целью проверить соблюдение действующего законодательства во время строительства и работы агрокомплекса «Нижегородский»