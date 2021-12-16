Столица Коста-Рики стала 19-м побратимом Нижнего Новгорода

Столица Республики Коста-Рики – город Сан-Хосе – стала девятнадцатым по счёту побратимом Нижнего Новгорода сегодня, 16 декабря. Соответствующее соглашение мэр приволжской столицы Юрий Шалабаев и исполняющая обязанности мэра Сан-Хосе Паула Мария Варгас Рамирес подписали по видеосвязи.

Торжественную церемонию провели в рамках визита в Нижегородскую область костариканского посла в России Лиллиам Родригес Хименес.

– Администрация города придаёт большое значение установлению и развитию взаимовыгодных отношений с зарубежными городами, – подчеркнул Юрий Шалабаев. – Сложившаяся практика показывает, что партнёрские и побратимские связи между городами успешны, если они базируются на стабильно развивающемся сотрудничестве в ключевых сферах деятельности.

Мэр Нижнего Новгорода также добавил, что в Сан-Хосе уже направлены предложения и описания проектов, в которых костариканскую сторону приглашают поучаствовать. По словам Юрия Шалабаева, сотрудничество в экономической сфере выступает ключевым направлением в побратимских отношениях с Коста-Рикой.

– Мы предлагаем городу Сан-Хосе организовать онлайн-конференцию с участием торгово-промышленных палат наших городов. В рамках этого мероприятия проведём презентации экономического и промышленного потенциала Нижнего Новгорода и Сан-Хосе, установим прямые контакты между торгово-промышленными палатами и определим самые перспективные направления сотрудничества, – заключил мэр столицы Приволжья.