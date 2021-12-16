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Общество16 декабря 2021 14:25

ИП "Каргин" проиграл суд Минтрансу Нижегородской области

Ранее перевозчик работал на маршруте Т-71
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)

Бывший перевозчик ИП "Каргин" проиграл суд министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Арбитражный суд региона отказал в иске Дмитрию Каргину, который перевозил нижегородцев из Сормова в центр Нижнего Новгорода на маршруте Т-71 последние 20 лет.

Предприниматель лишился этого права в сентябре 2020 года. Как сообщили в "Ъ-Приволжье", Дмитрий Каргин хотел доказать суду, что нижегородский Минтранс не проводил открытый конкурс на муниципальный маршрут Т-71 должным образом. В настоящий момент, как следствие, маршрут обслуживают автобусы МП "Нижегородпассажиравтотранс".

– После лишения маршрута предприятия и автобусов у меня больше нет, ни на что особо мы не надеялись, хотели справедливости добиться, – прокомментировал предприниматель.

Отмечено, что он ещё не решил, будет ли подавать апелляцию.