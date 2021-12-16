Карантин по бешенству введен на острове Печерские пески в Нижнем Новгороде

Карантин по бешенству с 10 декабря ввели на острове Печерские пески в Нижнем Новгороде. Соответствующий указ подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Поводом для введения карантина стало обнаружение очага заболеваемости на территории яхт-клуба «Фрегат». Для ликвидации бешенства там проводятся все необходимые мероприятия, одна пока на неопределенный срок времени там запрещено лечение больных восприимчивых животных, ввоз и вывоз их за пределы карантина.

- Исключением считаются только те случаи, когда увозят восприимчивое животное, вакцинированное против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой, - уточняет в тексте документа.

Также запрещает отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с животными. Естественно, под запретом находится и охота.

На период карантина также территорию яхт-клуба не смогут посещать посторонние лица.

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