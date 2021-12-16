Иван Носков: «Благодаря грамотному подходу к составлению главного финансового документа Дзержинска город планомерно развивается»

Депутаты городской Думы на последнем в этом году заседании одобрили самый важный финансовый документ – городской бюджет на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов, разработанный администрацией Дзержинска. Ранее проект бюджета был размещен на официальном сайте администрации города Дзержинска, прошел общественные обсуждения и согласования на думских комитетах.

Как и бюджет текущего года, бюджет на 2022 год сбалансирован. Доходы и расходы городского бюджета на 2022 год составили 7,143 млрд рублей.

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что бюджет уже не первый год составляется бездефицитным – доходы и расходы четко сбалансированы: «Это принципиальная позиция администрации города, поскольку именно такая бюджетная политика позволяет нам выполнять все текущие задачи, выделять финансирование на развитие Дзержинска, софинансирование национальных проектов, а кроме того, гасить муниципальный долг. Благодаря грамотному подходу к составлению главного финансового документа Дзержинска город планомерно развивается».

Отметим, что в течение этого года благодаря поддержке Губернатора и достигнутому соглашению с Министерством финансов Нижегородской области уровень муниципального долга был снижен на 120 миллионов рублей. В итоге сумма, выделяемая на обслуживание муниципального долга, сократится с 98 млн до 54,9 млн рублей.

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, директор Нижегородского института управления - филиала РАНХиГС и Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Парамонов отметил, что в бюджете на 2022 год особое внимание уделено спорту и поддержке молодежи. «Важно, чтобы дети имели возможность заниматься спортом, начиная с младшего школьного возраста, - отметил он. – Для себя как особо значимые перспективные проекты отметил строительство нового бассейна вместо аварийного «Капролактамовца» и Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. В областном парламенте все инициативы по развитию города находят поддержку – это следствие активности местной власти».

В ходе заседания городской Думы депутаты отметили важную роль администрации в привлечении дополнительных финансовых средств из регионального и федерального бюджетов. Бюджет был принят единогласно.

Председатель городской Думы Виктория Николаева дала свою оценку проекту городского бюджета: «Как положительный момент стоит отметить рост собственных доходов и помощь региона, благодаря чему доходная часть бюджета по сравнению с этим годом вырастет более чем на миллиард рублей».

Как сказал директор департамента финансов администрации города Дзержинска Сергей Федоров, благодаря активному участию администрации в региональных и федеральных программах и национальных проектах на каждый рубль собственных средств бюджета в 2022 году привлечено более 8 рублей дополнительных средств. Благодаря этому увеличилось финансирование капитального ремонта образовательных, культурных и спортивных учреждений, работ по благоустройству города. Отметим, что увеличивается и финансирование по важным «жилищным» статьям – на ремонт квартир для детей-сирот и расселение жителей из аварийных и ветхих домов. «На будущий год мы закладываем беспрецедентную сумму на софинансирование для участия в федеральных и областных программах – 170,7 млн рублей. Это на 15,5 млн рублей больше, чем в текущем году», - подчеркнул он.