Почти 60% нижегородцев считают себя успешными людьми

58% жителей Нижегородской области считают себя успешными людьми. Об этом говорят результаты опроса, проведённого Научно-исследовательским институтом проблем социального управления 7 декабря. Сведения размещены на официальном сайте ведомства.

16,3% опрошенных считают себя безусловно успешными, а 41,7% выбрали ответ "скорее всего". Только пять человек из ста заявили, что они совершенно неуспешны, а 21% других склонны отнести себя к этой категории, но не дали однозначного ответа.

Мужчины категоричнее женщин судили о своей безусловной успешности: ответ "да" дали 17,6% из них против 15,3% женщин, ответивших так же. Жители сёл отвечали на тот же вопрос увереннее: 21,2% живущих в сельских районах считают себя безусловно успешными. Среди опрошенных городских жителей так ответили только 12%. 23,3% жителей Нижнего Новгорода затруднились ответить, успешные ли они.

Основными критериями при оценке успешности опрошенные выделяли: престижную работу, высокий доход и уровень образования.