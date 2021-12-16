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Общество16 декабря 2021 12:45

Нижегородский митрополит Георгий посетил "красную" зону больницы №5

Коллектив учреждения благодарит владыку за тёплые слова поддержки
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий посетил "красную" зону Городской клинической больницы №5 в Нижнем Новгороде. Его сопровождал замгубернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Об этом представители медучреждения рассказали на официальной странице больницы №5 в Instagram.

По их словам, митрополит помолился за пациентов и раздал каждому из них по небольшой иконке. Вместе с тем владыка угостил больных сухариками, освящёнными в котелке Серафима Саровского. А после, за пределами "красной" зоны, митрополит Георгий пообщался с коллективом больницы и вручил им благодарственные письма.

– Спасибо Владыке за тёплые слова поддержки! – поблагодарили представители Городской клинической больницы №5.