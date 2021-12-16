Глава Дзержинска Иван Носков представил отчет о выполнении национальных проектов за 2021 год

В рамках участия в национальных проектах за 2021 год в Дзержинск было привлечено в общей сложности 406,5 млн рублей. В ходе заседания депутаты Думы города Дзержинска единогласно признали исполнение нацпроектов надлежащим.

В 2021 году в Дзержинске были реализованы четыре национальных проекта: «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование» и «Экология». Еще в трех нацпроектах – «Демография», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство» – принимали участие предприятия города и Дзержинский филиал РАНХиГС. Отчет о выполнении нацпроектов глава города Иван Носков представил депутатам городской Думы на итоговом заседании 16 декабря.

«Участие в нацпроектах позволяет значительно ускорить процессы позитивных преобразований в различных сферах городской жизни. Благодаря привлечению в Дзержинск более 400 млн рублей удалось провести ремонты дорог, благоустроить дворы и общественные пространства, выделить людям новое жилье и поддержать наших предпринимателей. Я убежден, что Дзержинск должен продолжать участвовать в нацпроектах, и администрация города со своей стороны уже ведет большую работу по привлечению дополнительных средств в городской бюджет», - отметил глава Дзержинска Иван Носков.

Напомним, национальный проект «Образование» реализовывался на базе школы № 6 поселка Пыра в двух направлениях. Реализация нацпроекта включала в себя капитальный ремонт спортивного зала и финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализовывался в Дзержинске также по двум направлениям: переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и повышение комфортности городской среды. Благодаря участию в программе «Формирование комфортной городской среды» в городе был отремонтирован 71 двор, из них 23 дворовых территорий были приведены в надлежащий вид по комплексным проектам. На благоустройство двух общественных пространств – Привокзальной площади и территории между домами 76 и 78 на проспекте Циолковского, включая территорию у МК «Спутник», – было израсходовано почти 84 млн руб. В общей сложности на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году было направлено порядка 194 млн рублей.

В 2021 году был завершен второй этап программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Дзержинске. Программа рассчитана до 2025 года, благодаря участию в ней Дзержинска жители аварийного дома № 11 по ул. Черняховского получили новое жилье или компенсации.

«Работа по реализации национальных проектов должна быть максимально продуманной, и вести ее нужно системно. Важной составляющей является взаимодействие с областной властью, чтобы оперативно вносить необходимые коррективы. Думаю, Ивану Носкову удалось мобилизовать все нужные ресурсы, и в результате город успешно развивается. Жители Дзержинска видят реальные результаты в своей повседневной жизни – обновляются школы, ремонтируются дороги, благоустраиваются общественные пространства и дворы. В конечном итоге все это работает на решение главной задачи – повышение качества жизни людей», - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Особое внимание при рассмотрении итогов реализации нацпроектов на территории города депутаты городской Думы уделили обсуждению роста объемов и качества реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В 2021 году в Дзержинске были отремонтированы проезжие части и тротуары центральных улиц: Петрищева, Гайдара, Черняховского – в общей сложности более 4 км дорог.

В 2021 году в Дзержинске были реализованы четыре национальных проекта

Мероприятия нацпроекта «Демография» реализовывались в течение года на базе Дзержинского филиала РАНХиГС.

«Благодаря нацпроекту мы даем возможность жителям получить бесплатное и качественное образование и новые навыки для работы. В этом году были особенно востребованы программы в сфере бухгалтерского учёта и закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. После прохождения программы обучения уже более 70 человек трудоустроены. В наших планах – увеличение квоты по обучению в рамках нацпроекта «Демография» и подготовка дополнительных программ», - рассказал Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, директор Нижегородского института управления, филиала РАНХиГС и Дзержинского филиала РАНХиГС Александр Парамонов.

В Дзержинске растёт число предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Если в 2020 году таких предприятий было 19, то к концу 2021 года их число выросло до 21. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализован через создание окон «Мой бизнес» в Центре поддержки предпринимательства Дзержинска, в «окнах» которого только за 2021 год было отработано порядка 2 тысяч обращений от самозанятых граждан и предпринимателей, нуждавшихся как в финансовой, так и в консультационной помощи.

Кроме того, в Дзержинске ведется разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в районе бывшего полигона ТБО «Игумново» с целью включения работ в нацпроект «Экология».