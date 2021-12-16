760 млн рублей выделят на завершение строительства развязки на Циолковского

760 млн рублей намерены выделить в 2022 году на завершение строительства развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комитета ЗСНО по транспорту, состоявшегося 16 декабря, сообщает «Ъ».

В общей сложности на строительство дорог и объектов дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в наступающем году будет выделено 10,9 млрд рублей. Из этой суммы 9,5 млрд рублей уйдут на ремонт дорог, а еще 1,4 млрд – на строительство новых дорог, развязок и иных объектов.

Отмечается, что в уходящем году на строительство развязки на Циолковского было выделено 2,6 млрд рублей. Работы планируется завершить во 2 квартале 2022 года.