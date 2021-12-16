К 105-летию со дня рождения Ростислава Алексеева в НГТУ состоится презентация книги о нем

Презентация книги «Главный. Ростислав Алексеев – конструктор и человек» (издательство «Деком»), изданной к 105-летию со дня рождения конструктора Р.Е. Алексеева пройдет в Нижегородском государственном техническом университете.

Один из авторов книги - ведущим инженером кафедры «Энергетические установки и тепловые двигатели», заслуженный работник ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Юрий Павлович Чернигин расскажет об истории создания книги. В мероприятии примет участие и дочь Ростислава Евгеньевича – ведущий инженер-конструктор ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева Татьяна Ростиславовна Алексеева.

Об истории работы над новым изданием расскажут главный редактор издательства «Деком» Яков Иосифович Гройсман и соавтор книги Александр Дмитриевич Звягин.

Встреча организована историко-патриотическим центром совместно с издательством «Деком» и пройдет в рамках всероссийской научно-практической конференции «Современные технологии в кораблестроительном и авиационном образовании, науке и производстве», посвященной 105-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева.