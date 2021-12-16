Жилые дома планируют строить на территории СНТ «Родник» и «Связь» в Нижнем Новгороде

Концепция по планировке территории. Скриншот с сайта нижнийновгород.рф

Территорию в границах улиц Чачиной, Ломоносова и Ошарской в Советском районе Нижнего Новгорода планируется пустить под жилую застройку. Соответствующие изменения в генплан города вынесены на общественные обсуждения, которые назначены на период с 3декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Раньше на этой территории располагалось СНТ «Родник» и частично СНТ «Связь». На территории «Родника» образовалась свалка с отходами IV класса опасности, которую предстоит устранить. Объем размещенных там отходов превысил 288 кубометров. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А пока нижегородцам предстоит высказать свое мнение по поводу смены зонирования на указанном участке. Со всеми документами и графическими материалами по этой теме можно ознакомиться на сайте мэрии в разделе «Дистанционные общественные обсуждения 2021», а также в администрации Советского района – вся информация там размещена на стендах.