Вход на Нижегородскую ярмарку в новогоднюю ночь будет доступен только по QR-кодам

Встретить Новый год на Нижегородской ярмарке смогут только обладатели QR-кодов и «Мультипассов». Такое же ограничение будет действовать на главной локации фестиваля «Новогодняя столица России — 2022» во время гала-концерта 24 декабря, а также 9 января. Об этом сообщается на сайте АНО «Центр 800».

- В остальные дни доступ на Ярмарочную площадь будет свободным. Подробнее о работе большого уличного катка будет сообщено дополнительно, - пишут организаторы.

Напомним, что открытие праздничных мероприятий началось в субботу, 11 декабря, с торжественного парада сказочных героев. Шествие прошло по улице Большой Покровской до площади Горького, где в этом году пройдёт традиционная Горьковская ёлка вместо привычного расположения возле кремля.

- Мы продолжаем ту концепцию, которая была на 800-летии. Мы не фокусируем все на одной локации, а стараемся выводить праздник в районы, - ранее рассказывал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. - Поэтому одной из важнейших площадок станет стадион «Труд» в Сормовском районе. На протяжении всех январских праздников со 2 по 10 января здесь будет идти шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес».

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