12 млрд рублей стоит строительство дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде

12 миллиардов рублей потребуется на строительство дублёра проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов во время Дней субъекта в Совете Федерации. Кроме того, как пишет ТАСС, будет проведён редевелопмент промышленных территорий на левом берегу Оки.

– Перегруженность главной транспортной магистрали заречной части – проспекта Ленина, который связывает крупнейший район города, Автозаводский, с другими районами – существенно препятствует развитию территории, – признал Сергей Морозов. – Для него [проспекта] характерна проблема многочасовых заторов.

По словам замгубернатора, проблему решит дублёр проспекта Ленина, протяжённость которого составит 6,5 километра. В том числе планируется реализация проекта "Нижний Сити".

– Он предусматривает редевелопмент промышленных территорий Нижнего Новгорода и дополнительное включение в активную деловую жизнь около 200 гектаров ненадлежаще используемых территорий в центре города, – заверил Морозов.

Напомним, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила проект строительства современного онкоцентра в Нижнем Новгороде.

Также Глеб Никитин рассказал ей о проектах развития региона, в результате которых появится свыше 110 тысяч новых рабочих мест.