Более 1900 нижегородцев доставили в медвытрезвитель за 2021 год

Более 1900 человек доставили в медицинский вытрезвитель Нижнего Новгорода с начала 2021 года. Этими данными с "Комсомольской правдой" поделились в департаменте социальной политики мэрии города.

Территориально "Муниципальный центр "Надежда" для оказания помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения находится на улице Берёзовской, 85а в Московском районе, в помещении ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 30". Его полностью содержат на средства городского бюджета. В городе это единственное подобное спецучреждение. Центр существует с 2015 года и за весь срок работы помощь в нём получили порядка 38 тысяч человек.

– Лица в состоянии опьянения доставляются в пункт как сотрудниками полиции, так и неравнодушными гражданами и родственниками, – пояснили в департаменте. – Кареты скорой медицинской помощи лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, как в других регионах России, в пункт не доставляют.

В ведомстве также добавили, что с наступлением морозов число обратившихся и поступивших в центр "Надежда" не увеличилось.