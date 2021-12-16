Традиционная акция «Ёлка желаний» стартует в Дзержинске

В Дзержинске стартует традиционная предновогодняя акция «Ёлка желаний», организуемая администрацией города. Ее цель – подарить праздник детям, оставшимся без попечения родителей, и детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Принять участие в акции может абсолютно каждый житель города.

«Все мы были детьми и все ждали Нового года, а вместе с ним – встречи с Дедом Морозом, новогодних подарков и исполнения самых заветных желаний. Особенно этого ждут ребята из детских домов и те, кто невольно оказался в непростой жизненной ситуации. И чтобы детская мечта исполнилась, мы, взрослые, сами можем на время превратиться в новогодних волшебников. Для этого уже несколько лет в Дзержинске и существует «Ёлка желаний» – одна из самых добрых акций, в которой я всех приглашаю принять участие в уходящем году», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В этом году в Дзержинске «Ёлки желаний» расположатся по следующим адресам:

- Дума города Дзержинска (ул. Кирова, 1);

- администрация города Дзержинска (пл. Дзержинского, 1);

- ТЦ «Союз» (пр-кт Циолковского, 76);

- ТЦ «Дзержинец» (пр-кт Ленина, 66);

- ЦУМ (ул. Гайдара, 61);

- салон красоты «Априори» (пр-кт Ленина, 59);

- салон красоты «Авалон» (пр-кт Циолковского, 61Г).

Чтобы стать участником акции, нужно прийти к одной из Ёлок, снять с нее шарик с новогодним пожеланием ребенка и по возможности исполнить его, купив тот новогодний подарок, который он попросил у Деда Мороза.

В торговых центрах и салонах красоты новогодний шарик и подарок можно передать волонтёру, которого вы увидите рядом с Ёлкой желаний, в администрации и городской Думе – на вахту. Все подарки будут переданы до Нового года в Областной санаторно-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лесная сказка» и Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Дзержинска. Всего подарков там ждут более 50 детей. Завершится акция «Ёлка желаний» 24 декабря.