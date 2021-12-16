В Нижегородской области мошенники продолжают пользоваться доверчивостью граждан и уговаривают менять рабочие счетчики

Гарантирующий поставщик предостерегает своих клиентов: в Нижегородской области сотрудники недобросовестных компаний продолжают вводить жителей в заблуждение, навязывая услугу замены расчетного, действующего прибора учета.

Представители таких организаций дезинформируют потребителей, сообщая, что срок поверки прибора учёта истек или счетчик работает некорректно, либо класс точности счётчика не соответствует законодательству. Чаще всего жертвами недобросовестных компаний становятся пожилые люди. Мошенники предлагают сразу на месте заменить прибор учета.

При этом житель не только платит порядка 5000-7000 рублей за замену счетчика, который мог бы ещё проработать не один год, но также во время замены происходит несанкционированный срыв пломбы. Сорванная пломба является нарушением договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. По законодательству РФ это расценивается как вмешательство в работу прибора учёта.

Что делать, если вам предлагают заменить счетчик?

1. Проверить, действительно ли истек срок межповерочного интервала вашего счетчика. Срок поверки указан в квитанции за электроэнергию (графа «Срок поверки»), в паспорте счетчика, в Личном кабинете «ТНС энерго НН», а также срок межповерочного интервала можно узнать по телефону контактного центра 8(831)233-09-70.

2. Уточнить у представителя компании, платная или бесплатная эта услуга. Напомним, что в многоквартирных домах с 1 июля 2020 года «ТНС энерго Нижний Новгород» бесплатно меняет приборы учёта с истекшим межповерочным интервалом или вышедшие из строя, и устанавливает электросчётчики тем клиентам, у которых приборы учёта отсутствуют. В частном жилом секторе бесплатно меняют и устанавливают счетчики сетевые компании. Представители уполномоченных подрядных организаций не имеют права взимать плату за установку прибора учета!

3. Потребовать документы. Официальные подрядчики «ТНС энерго Нижний Новгород», которые устанавливают счетчики бесплатно, имеют при себе удостоверение с фото сотрудника и официальной печатью «ТНС энерго НН», копию доверенности.

«ТНС энерго НН» призывает своих клиентов быть бдительными! Узнать всю интересующую информацию по установке приборов учета жители Нижегородской области могут по телефону Единого контактного центра 8(831)233-09-70, при личном обращении в Центр обслуживания клиентов «ТНС энерго НН», а также задать вопрос специалисту на сайте nn.tns-e.ru.