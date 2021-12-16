9 новых платных парковок заработают в Нижнем Новгороде с 20 декабря

Девять новых платных парковок заработают в Нижнем Новгороде с понедельника, 20 декабря. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в мэрии города.

Новые платные парковки будут расположены по следующим адресам:

- улица Воровского (от улицы Костина до улицы Максима Горького);

- Кожевенный переулок;

- улицаНовая (от площади Максима Горького до улицы Ильинской);

- улица Октябрьская (от улицы Варварской до улицы Ошарской);

- улица Ошарская (от улицы Горького до улицы Володарского);

- улица Пискунова (от улицы Большой Печёрской до улицы Ульянова);

- улица Решетникова (от улицы Максима Горького до улицы Звездинки);

- улица Луначарского (от улицы Коммунистической до улицы Марата);

- улица Луначарского (под метромостом, улица Ивана Романова).

В ведомстве также отметили, что время нахождения авто на парковке будут контролировать устройства фотофиксации. Оплатить парковку нижегородцы будут обязаны в течение 15 минут с момента въезда на неё. Произвести оплату можно любым удобным способом.

Кроме того, ещё восемь новых платных парковок начнут работу с 27 декабря.