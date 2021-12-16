Новый пункт вакцинации от COVID-19 откроется в ТЦ «Океанис» Нижнего Новгорода

Новый пункт вакцинации от COVID-19 скоро откроется в Нижнем Новгороде. Он заработает в недавно открывшемся торговом центре «Океанис» на проспекте Гагарина. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram-аккаунте.

- Работу пункта вакцинации будет обеспечивать городская поликлиника №35, - уточнил чиновник.

Желающим вакцинироваться нужно иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, что накануне нижегородцам рассказали, как переболевшие коронавирусом неофициально, могут получить свои QR-коды.

Также Давид Мелик-Гусейнов пояснил, почему люди с избыточным весом тяжелее переносят коронавирус.

- Индекс массы тела для женщин в норме - от 20 до 22. Для мужчин - от 23 до 25, - подметил министр здравоохранения региона.

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