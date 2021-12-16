Местный проезд проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 16 и 28 декабря

Местный проезд проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде временно перекроют 16 декабря и 28 декабря с 07:00 до 20:00. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.
Проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29, также нельзя будет парковать машины на этом дорожном участке.
- Объезд будет организован по прилегающим улицам, - отмечают специалисты.
Известно, что ограничение связано с проведением мероприятий в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный».
В четверг, 16 декабря, в нижегородском дворце спорта состоится матч с участием легенд нижегородского и российского хоккея. А во вторник, 28 декабря, в КРК «Нагорный» пройдет большая Губернаторская ёлка.
Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и в случае чего следовать указаниям дорожных знаков.
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