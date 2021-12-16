Отопление частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 16 декабря

В четверг, 16 декабря, в двух районах Нижнего Новгорода произошло плановое отключение центрального отопления. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространило городское управление ГО ЧС.

Без тепла с 09:00 до 13:00 остались жители Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах №1 и №10 по улице Павла Орлова.

В Ленинском районе без отопления с 10:00 до 15:00 останутся жители дома №1 в переулке Трамвайный.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, плановые работы проводят в Приволжской столице регулярно. К примеру, вчера, 15 декабря, в Канавинском и Нижегородском районах отключали свет.

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