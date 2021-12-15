Нижегородский Роспотребнадзор поделился советами по покупке икры к новогоднему столу

Замначальника отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Елена Кочуро поделилась с нижегородцами рекомендациями по выбору икры к новогоднему столу. В разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" она выделила основные требования к продукту.

По словам Елены Кочуро, обратить внимание следует на саму баночку с икрой: её крышка не должна быть мятой или вздутой, на ней должны быть выбиты слово "икра", дата изготовления, номер завода-изготовителя и буква "Р" – индекс рыбной промышленности.

– Если вы хотите выбрать качественную икру, то изучите маркировку. Качественная икра всегда будет изготовлена производителем, который географически находится рядом с морем или океаном, – заверила замначальника отдела надзора по гигиене питания. – Если вы видите, что производитель находится далеко от морей и океанов – данный продукт изготовлен из замороженного сырья и по качеству будет уступать.

А кроме того, Елена Кочуро подчеркнула, что категорически запрещено покупать икру на стихийных рынках или в местах несанкционированной торговли.

– Ту икру, которая продаётся на развес, приобретать тоже можно, но лучше не на рынке, а в супермаркете, – добавила собеседница "КП". – Любая икра должна храниться правильно, с соблюдением температурного режима.