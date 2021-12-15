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Общество15 декабря 2021 18:06

Глава Дзержинска Иван Носков ответил на вопросы жителей

На прямую линию поступило больше ста обращений от горожан
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Глава Дзержинска Иван Носков ответил на вопросы жителей. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Глава Дзержинска Иван Носков ответил на вопросы жителей. ФОТО: Администрация Дзержинска.

Сегодня в Дзержинске прошла прямая линия с главой города Иваном Носковым. В ходе прямого эфира телекомпании «Дзержинск» он ответил на главные вопросы горожан. Всего мэру поступило больше ста обращений: 37 человек позвонили на эфир, еще сто вопросов жители Дзержинска прислали через паблики администрации и телекомпании.

Одним из главных вопросов стало проведенное в городе благоустройство. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в городе появилось два новых благоустроенных общественных пространства у МЦ «Спутник» и на площади Привокзальной. Также было благоустроено более 70 дворов.

- В 2022 году по этой программе продолжим благоустройство Центрального парка культуры и отдыха, - рассказал глава. – Построим площадки для выгула собак и для игры в городки – с соответствующими предложениями выступили жители города. Также будем рассматривать вопрос возвращения зоны аттракционов. Кстати, уже в этом году завершим установку «Колеса обозрения» в парке.

Также в городе продолжится ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

- На ремонт дорог в 2022 году было выделено более 124 миллионов рублей, - рассказал Иван Носков. - Также есть вероятность отремонтировать поселковые дороги, если жители будут принимать активное участие в голосовании по губернаторскому проекту «Вам решать!».

Голосование по проекту «Вам решать!» идет до 22 декабря на сайте вамрешать.рф.

В завершение прямого эфира глава города Дзержинска пригласил всех на торжественное открытие главной городской елки. Оно состоится 25 декабря в 17:00 на площади Дзержинского.